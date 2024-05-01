Meteoroloji'nin hava durumu haritası alarm veriyor! Saat verildi işte listedeki iller
Hava sıcaklığı düştü, kuvvetli sağanak yağış geldi. Türkiye'nin pek çok kentinde yağış etkisini sürdürürken yeni bir uyarı geldi. Yarın sabah saatlerine dikkat! İşte yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara ve Konya çevreleri ile Eskişehir'in doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.
Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde bu gece saatlerinden, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde ise yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.
Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren, Karabük ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.
Prof. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye bu hafta yağışlı periyoda girdi hafta sonuna kadar tüm ülkede yerel yağışlar devam edecek. Marmara ve Karadeniz'de sıcaklıklar ortalamada yada altına iniyor. Hafta sonuna kadar yükselmiyor. " dedi.