Meteoroloji'den uyarılar! Yağışlı hava ülkeyi terk etmiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son uyarılar geldi. Yağışlı hava ülkeyi terk etmiyor, sağanak yağışlar etkisini gösterecek.
Salı gününe dair hava durumu bilgilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için uyarıda bulundu. Bölgenin güneybatı yönünden kuvvetli rüzgar esebileceği uyarısında bulunan MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Perşembe gününden itibaren ise, Türkiye'nin tamamında sağanak yağış bekleniyor.
Günün hava durumu bilgilerine göre hava sıcaklıklarının doğu illerinde 3 ila 6 derece arasında artış göstereceği tahmininde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, diğer illerin ise mevsim normallerinde seyredeceği bilgilerini tahminlerine ekledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Sivas, Tunceli, Bingöl çevreleri ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı
Doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.