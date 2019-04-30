Meteoroloji'den uyarılar! Yağışlı hava ülkeyi terk etmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Sivas, Tunceli, Bingöl çevreleri ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.