Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat
Marmara'da İstanbul başta olmak üzere Doğu Akdeniz, İç Anadolu Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz aralıklı olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Doğu Akdeniz, İç Anadolu ( Sivas, Kayserive Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Antalya'nın doğu iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışlar yerel olarak kuvvetli
Yağışların; Samsun'un doğusu ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok
Hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgar
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.