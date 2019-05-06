Meteoroloji'den uyarı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay hariç), Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Iğdır, Ağrı ve Van hariç) ile Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.