Meteoroloji'den uyarı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, sağanak yağışlar bazı bölgeleri hedef alırken, rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Toz taşınımı ise etkisini gösterebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay hariç), Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Iğdır, Ağrı ve Van hariç) ile Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Toz taşınımı uyarısı
Marmara ve Ege'de, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgar
Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.