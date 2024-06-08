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Meteoroloji'den uyarı! Resmen kavrulacağız, sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkıyor, o güne dikkat!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Meteoroloji'den uyarı! Resmen kavrulacağız, sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkıyor, o güne dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, gelecek hafta yağışların azalacağını, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi.

Meteoroloji'den uyarı! Resmen kavrulacağız, sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkıyor, o güne dikkat!

Macit, AA muhabirine gelecek hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

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Meteoroloji'den uyarı! Resmen kavrulacağız, sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkıyor, o güne dikkat!

Yarından itibaren yağışların azalacağını belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca yurdun doğu kesimlerinde yağış var, batı kesimlerinde yağış yok. Yani Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda yağış bekliyoruz, diğer yerlerde beklemiyoruz." diye konuştu.

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Meteoroloji'den uyarı! Resmen kavrulacağız, sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkıyor, o güne dikkat!

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Hava sıcaklıklarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Macit, "Sıcaklıklar salı gününe kadar mevsim normalleri civarında, salıdan itibaren mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredecek." ifadesini kullandı.

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Meteoroloji'den uyarı! Resmen kavrulacağız, sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkıyor, o güne dikkat!

Macit, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de pazar gününden itibaren yağış beklenmediğini, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.

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