Meteoroloji'den uyarı! Öğle saatlerine dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere yurdun birçok yerinde yağış bekleniyor. İşte, hava durumuna dair detaylı bilgiler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından günlük olarak yayımlanan hava durumu bilgilerine göre 29 Nisan Pazartesi günü yurdun birçok kesimine yağışlı hava hakim olacak. Öğle saatlerine etkisini gösterecek olan yağışlı hava, akşam saatlerinde sona erecek.
Günün hava durumu bilgilerini yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok kesimi için yağış uyarısında bulundu. Kuzeybatı kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece arasında artış göstereceği bilgisini kamuoyu ile paylaşan MGM, önemli bir değişiklik olmayacağını tahminlerine ekledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz iç ve doğu bölgeleri parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İşte 5 günlük hava durumu tahmini...