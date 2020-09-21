Meteoroloji'den uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Eylül tarihli yurt geneli hava durumu tahminlerini paylaştı ve vatandaşları uyardı.
Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri, Bursa'nın doğusu, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Ordu, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, Niğde'nin doğu ilçeleri ve Kayseri'nin güney kesimleri, Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA: Az bulutlu, kuzey ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri, Bursa'nın doğusu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL 20°C, 25°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 25°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.