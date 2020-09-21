Meteoroloji'den uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri, Bursa'nın doğusu, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Ordu, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, Niğde'nin doğu ilçeleri ve Kayseri'nin güney kesimleri, Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.