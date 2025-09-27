Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbullular dikkat, Şemsiyelerinizi hazırlayın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta başında kuzey, iç ve batı bölgelerde sağanak yağış beklendiğini açıkladı. 13 il için sarı kodlu alarm verilirken, Trabzon ve Rize’de kuvvetli yağışlara karşı uyarı yapıldı. Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre İstanbul'da Pazar günlerinde yağış gösteriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta ile birlikte yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Hava sıcaklıklarının özellikle kuzey bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM OLACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli’nin doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış (21-75 kg/m²) öngörülüyor.
Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeyi ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve sis görüleceği bildirildi. Rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, güneydoğuda ise güney ve güneybatıdan yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Yağışların neden olabileceği sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İSTSANBUL'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Manisa, Yalova, Bursa, Edirne, Trabzon, Rize, Kocaeli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yayımladı. Pazartesi ve salı günü özellikle kuzey ve iç kesimlerde yağışlı havanın etkili olacağı, İstanbul’da da gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi