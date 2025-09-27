Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbullular dikkat, Şemsiyelerinizi hazırlayın!

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeyi ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve sis görüleceği bildirildi. Rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, güneydoğuda ise güney ve güneybatıdan yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Yağışların neden olabileceği sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.