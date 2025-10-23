Meteoroloji'den uyarı geldi: 'Dikkatli ve tedbirli olun'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Ekim 2025 hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı belirtilirken Kuzey Ege kıyıları, Edirne ile Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ve Çanakkale çevreleri için uyarı geldi. Peki, İzmir, Ankara ve İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ve 23 Ekim 2025 hava durumu tahmin raporu…