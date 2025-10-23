Meteoroloji'den uyarı geldi: 'Dikkatli ve tedbirli olun'
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Ekim 2025 hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı belirtilirken Kuzey Ege kıyıları, Edirne ile Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ve Çanakkale çevreleri için uyarı geldi. Peki, İzmir, Ankara ve İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ve 23 Ekim 2025 hava durumu tahmin raporu…
Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması beklenirken rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklamasına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte il il 5 günlük hava durumu tahmin raporu…
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yağışların, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
İşte il il beklenen hava durumu...