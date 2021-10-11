Meteorolojiden uyarı geldi! Çarşambadan itibaren her şey değişiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıkları ve yağış konusunda uyardı... Hava sıcaklığının, salı günü batı kesimlerde, çarşamba günü yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının, salı günü batı kesimlerde, çarşamba günü yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
Marmara bölgesinde hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu 22 derece olacak.