Meteoroloji'den uyarı geldi! Ankara'dan Maraş'a etkisini sürdürecek...

İç Anadolu Bölgesinin genelinde sağanak yağışlar etkili oluyor. Bu yağışlara zaman zaman gök gürültüleri de eşlik edecek. Sıcaklıklar ise 20 ile 25 derece arasında seyrediyor.

Karadeniz Bölgesinde yağışlar orta ve doğu kesimlerde devam ediyor. Gündüz sıcaklıkları Bolu’da 23, Samsun’da 26, Trabzon’da 25 derece ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde parçalı bulutlu bir hava var. Sıcaklıklar ise Kars’ta 28, Malatya’da 31, Hakkari’de 29 derece ölçülüyor. Bölgenin Salı ve Çarşamba gününü de benzer bir hava ile geçirmesi bekleniyor.