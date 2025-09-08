Meteoroloji'den uyarı geldi! Ankara'dan Maraş'a etkisini sürdürecek...
8 Eylül 2025 yurt geneli hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Yurdun bazı bölümlerinde yağış beklenirken bazı kesimlerde de havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor. Marmara Bölgesinde parçalı bulutlu, yer yer yağışlı bir hava görülüyor. Bölgede gündüz sıcaklıkları genellikle 25 ile 30 derece arasında ölçülüyor. İşte il il hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri...
Ege Bölgesinin genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Sıcaklıklar İzmir ve Muğla’da 32, Denizli’de 30, Afyonkarahisar’da 22 derece ölçülüyor. Salı günü de bölgede benzer bir hava durumu bekleniyor.
Akdeniz Bölgesinde parçalı bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Yer yer doğu kesimlerde yağışlar da etkili oluyor. Bölgede gündüz sıcaklıkları 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor.
İç Anadolu Bölgesinin genelinde sağanak yağışlar etkili oluyor. Bu yağışlara zaman zaman gök gürültüleri de eşlik edecek. Sıcaklıklar ise 20 ile 25 derece arasında seyrediyor.
Karadeniz Bölgesinde yağışlar orta ve doğu kesimlerde devam ediyor. Gündüz sıcaklıkları Bolu’da 23, Samsun’da 26, Trabzon’da 25 derece ölçülüyor.
Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde parçalı bulutlu bir hava var. Sıcaklıklar ise Kars’ta 28, Malatya’da 31, Hakkari’de 29 derece ölçülüyor. Bölgenin Salı ve Çarşamba gününü de benzer bir hava ile geçirmesi bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor. Salı ve Çarşamba günü de bölgede benzer bir hava durumu bekleniyor.
O KENTLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas) ve Aksaray çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin güney kesimleri, Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İşte il il beklenen sıcaklık değerleri...