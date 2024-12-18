Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı fırtınayla birlikte gelecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenimn kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.