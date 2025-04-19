Meteoroloji'den son hava durumu açıklaması! 20 il için uyarı, sıcaklık düşüyor, hafta sonuna dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu sıcaklıkların düşeceğini ve sağanak yağış görüleceğini açıkladı. Özellikle bu 20 ilde yaşayanlar dikkat! Üç büyükşehirde son durum nasıl? Hafta içi etkili olan bahar havasına kısa bir mola... İşte son değerlendirme...
Hafta sonu sağanak yağış görülecek. Özellikle 20 il için kritik uyarı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Sıcaklık düşüyor
Cumartesi günü hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
20 il için uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya, Kütahya, Aksaray, Niğde, Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney yönlerden (30-50 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.