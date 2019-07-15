Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! Ani sel, su baskını ve yıldırıma dikkat

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! Ani sel, su baskını ve yıldırıma dikkat

Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yurdun bölgesinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! Ani sel, su baskını ve yıldırıma dikkat - Sayfa 1

Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

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Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! Ani sel, su baskını ve yıldırıma dikkat - Sayfa 2

Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, öğleden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! Ani sel, su baskını ve yıldırıma dikkat - Sayfa 3

Ani sel, su baskını, yıldırım uyarısı

Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, öğleden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! Ani sel, su baskını ve yıldırıma dikkat - Sayfa 4

İşte 5 günlük haritalı hava tahmin raporu...

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