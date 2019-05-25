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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış etkisini gösterecek

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış etkisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları! Yurt genelinde sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış etkisini gösterecek - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Yozgat, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış etkisini gösterecek - Sayfa 2

Rüzgârın; Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 yer yer 80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış etkisini gösterecek - Sayfa 3

Marmara ise; Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; akşam saatlerinden itibaren parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış etkisini gösterecek - Sayfa 4

İstanbul'da da bugün hava sağanak yağışlı olacak. Öğlene kadar etkili olacak olan sağanak yağış daha sonra şehri terk edecek.

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