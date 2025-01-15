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Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Tam 25 ilde yağacak

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Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Tam 25 ilde yağacak

Türkiye, İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında. Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre bugün 25 ilde kar yağışı beklentisi var. Peki yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte 15 Ocak hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Tam 25 ilde yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), dün İzlanda üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının hafta boyunca ülke genelinde etkisini sürdüreceğini duyurmuştu. Meteoroloji, yeni günün ilk saatlerinde son dakika hava durumu raporunu yayımlarken tam 25 il için kar yağışı uyarısında bulundu.

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Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Tam 25 ilde yağacak

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (15 OCAK HAVA DURUMU)
Uzman meteorologlar tarafından yalın son değerlendirmelere göre bugün hava Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Giresun, Trabzon, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağışlı geçecek.

Tahminlere göre yağışlar; genellikle yağmur​ ve sağanak​, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

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Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Tam 25 ilde yağacak

İL İL HAVA DURUMU RAPORU
Marmara Bölgesi:

Çanakkale 5°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Edirne 2°C- Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İstanbul 7°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Kırklareli 3°C- Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Tam 25 ilde yağacak

Ege Bölgesi:

Afyon 11°C- Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Denizli 16°C- Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir 13°C- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Muğla 11°C- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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