Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Tam 25 ilde yağacak

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (15 OCAK HAVA DURUMU)

Uzman meteorologlar tarafından yalın son değerlendirmelere göre bugün hava Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Giresun, Trabzon, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağışlı geçecek.

Tahminlere göre yağışlar; genellikle yağmur​ ve sağanak​, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.