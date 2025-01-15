Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Tam 25 ilde yağacak
Türkiye, İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında. Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre bugün 25 ilde kar yağışı beklentisi var. Peki yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte 15 Ocak hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), dün İzlanda üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının hafta boyunca ülke genelinde etkisini sürdüreceğini duyurmuştu. Meteoroloji, yeni günün ilk saatlerinde son dakika hava durumu raporunu yayımlarken tam 25 il için kar yağışı uyarısında bulundu.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (15 OCAK HAVA DURUMU)
Uzman meteorologlar tarafından yalın son değerlendirmelere göre bugün hava Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Giresun, Trabzon, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağışlı geçecek.
Tahminlere göre yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU
Marmara Bölgesi:
Çanakkale 5°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Edirne 2°C- Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İstanbul 7°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Kırklareli 3°C- Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Ege Bölgesi:
Afyon 11°C- Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Denizli 16°C- Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İzmir 13°C- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Muğla 11°C- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı