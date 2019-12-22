Meteoroloji’den son dakika fırtına ve kar uyarısı! 10 il için turuncu kod alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege ve Karadeniz'e son dakika fırtına uyarısı yaparken önümüzdeki hafta sonuna kadar yurdun büyük kesiminde kar ve karla karışık yağmur yağışlarının beklendiğini açıkladı.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale’nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Yarından itibaren yurdu etkilemeye başlayacak soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerine inecek ve hatta bazı noktalarda mevsim normallerinin altında hissedilecek. Düşen hava sıcaklıkları kar yağışını da beraberinde getirecek. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren Türkiye'nin özellikle iç ve yüksek kesimlerinde kar bekleniyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege Bölgesinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Bu uyarı, kuvvetli meteorolojik hadiselerde vatandaşları uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında, turuncu kategoride yer aldı. Turuncu kodlu uyarıda, hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmez. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.
Bugün İstanbul'da 18 derece dolaylarında hissedilen sıcaklıklar bir hafta içinde 6 dereceye kadar inecek, ilerleyen günlerde de hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek. Aralık ayının son günlerinde ve yeni yılın ilk günlerinde İstanbul'da ilk kar gözlenebilir.