Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! Gök gürültülü olacak

Bugün Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların Batı Karadeniz (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyı kesimi), Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun’un doğusu ve Ordu’da kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.