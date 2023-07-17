Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Hava sıcaklığı 45 dereceyi aşacak, haritaya bakan korktu! "Ölümler normal hale gelecek"
Geçtiğimiz hafta tarihin en sıcak yaz günlerinden biri yaşanmıştı. Sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji İstanbul'u gün vererek uyarırken, sıcaklığın rekor seviyelere ulaşmasıyla hızlı artışa dikkat çeken Prof. Dr. Levent Kurnaz, "İlerleyen günlerde yaşanabilecek ölümlerin normal hale gelebileceğini ve bu sayının milyonları bulabileceğini" belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, 19 Temmuz Çarşamba günü, öğle saatlerinden itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 3-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.
Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının İstanbul’da 32-35, Edirne’de 38-41, Kırklareli’de 35-39, Tekirdağ’da 33-36, Kocaeli’de 37-39, Sakarya’da 35-37, Yalova’da 31-33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
EGE BÖLGESİ İÇİN 'SICAKLIK' UYARISI
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de etkili olan sıcak hava dalgasının etkisinin 24 Temmuz'a kadar artarak devam edeceğini açıkladı. Son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.