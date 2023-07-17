Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Hava sıcaklığı 45 dereceyi aşacak, haritaya bakan korktu! "Ölümler normal hale gelecek"

EGE BÖLGESİ İÇİN 'SICAKLIK' UYARISI

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de etkili olan sıcak hava dalgasının etkisinin 24 Temmuz'a kadar artarak devam edeceğini açıkladı. Son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.