Meteorolojiden sahil illerine sağanak yağış uyarısı! Sıcaklık ise artıyor

Marmara Bölgesi'nin bugün parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise bugün parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı bir gün bekleniyor.