Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bir bölümü sağanak yağışın etkisi altında, sıcaklıkların yer yer düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında. Sıcaklıkların batı ve iç bölgelerde 4 ila 8 derece düşmeceği tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin kıyıları hariç), İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Giresun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...