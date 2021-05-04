Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Listede İstanbul ve Ankara da var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara için yapılan açıklamada "Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Salı günü kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: