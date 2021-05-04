Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Listede İstanbul ve Ankara da var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgeye yağmur uyarısı yaptı. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Listede İstanbul ve Ankara da var...
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün tahminine göre; Marmara bölgesinde bugün etkili olması beklenen yağış İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerine kadar kendini gösterecek.
Rüzgar: Öte yandan Marmara genelinde parçalı, doğusunda yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara için yapılan açıklamada "Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Salı günü kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı 21
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı az bulutlu 29