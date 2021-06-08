Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Listede İstanbul dahil çok sayıda şehir var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre yurdun pek çok bölgesinde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle İstanbul'da saat 15.00'e kadar yağış görülecek. Sonra ise güneş yüzünü gösterecek. İşte yapılan son açıklama...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Sinop, Kayseri ve Gümüşhane çevreleri ile Erzurum’un doğu, Kars’ın güney ve Ağrı’nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklık mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek.
Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla İç Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.