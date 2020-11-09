Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı! İstanbullular dikkat
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz çevrelerinde yer yer pus ve sis beklenmektedir.
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İstanbul'un kuzey kesimlerinde hafif sağanak beklenirken, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
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Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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