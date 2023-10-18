Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Uzman isim 'tam hastalık havası' diyerek tarihi duyurdu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre; bugün Türkiye genelinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Uzmanlar yağışın etkisini artıracağını bildirdi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Türkiye genelinde de bugün sağanak yağış bekleniyor. Yapılan açıklamada "İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya çevreleri, Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat, Amasya, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri, Hatay’ın batısı ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
Uzman isim Kerem Ökten de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
-20 - 30 Ekim arası Ülkemiz normallerden soğuk geçecek. 20 Ekim'e kadar ise gündüzler sıcak, geceler soğuk. Tam hastalık havası. Dikkatli olunmalı...
-20 Ekim itibariyle Türkiye'ye tam mânâsıyla Kış gelebilir. Modeller ısrar etmeye başladı. Sadece ne kadar batılı veya doğulu olacağı belli değil. Uygun sinoptik'te gelirse; Marmara da bile bir çok yerde örtülük kar yapabilir...