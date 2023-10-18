Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Uzman isim 'tam hastalık havası' diyerek tarihi duyurdu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.