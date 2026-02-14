Meteoroloji'den o kentlere korkutan uyarı: Kuvvetli sağanak hayatı felç edecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün güneydoğu kesimlerde beklenen yağışların; Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, Şırnak ve Siirt'in doğu kesimlerinde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.