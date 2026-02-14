Meteoroloji'den o kentlere korkutan uyarı: Kuvvetli sağanak hayatı felç edecek...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yurdun doğu ve güneydoğu kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevreleri için kuvvetli yağış, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için ise kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün güneydoğu kesimlerde beklenen yağışların; Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, Şırnak ve Siirt'in doğu kesimlerinde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların 1700 metre ve üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Bölgede kuvvetli yağışlar ve yer yer kar erimeleriyle birlikte sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, heyelan ile çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Doğu Anadolu'da yerel kuvvetli yağışlar
Bu akşam saatlerinden sonra güney kesimleri başta olmak üzere Malatya, Adıyaman’ın kuzeyi, Elazığ’ın güney ve doğusu, Tunceli kuzeyi, Erzincan’ın güneyi, Diyarbakır’ın kuzeyi ve Bingöl’de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak öngörülüyor. Cuma günü akşam saatlerinden sonra ise Elazığ il genelinde yağışların etkili olması bekleniyor.