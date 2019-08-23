Meteoroloji'den o bölgelere kritik uyarı!

Orta ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde görülecek yerel yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açıkgeçeceği öngörülüyor.