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Meteorolojiden Mart ayında kar uyarısı!

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Meteorolojiden Mart ayında kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Altı bölge için yağış alarmı verilen rapora göre hem sağanak hem kar geliyor.

Meteorolojiden Mart ayında kar uyarısı!

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden Mart ayında kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Kahramanmaraş, Antalya’nın iç ve batı kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden Mart ayında kar uyarısı!

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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Meteorolojiden Mart ayında kar uyarısı!

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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