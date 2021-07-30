Meteoroloji'den Marmara dahil 3 bölgeye sıcaklık uyarısı! 8 dereceye kadar artacak

Buralarda sağanak yağış

Öte yandan, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

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