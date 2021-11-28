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Meteorolojiden Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Anadolu Ajansı
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden vatandaşlara uyarı geldi. Pazartesi sabahından itibaren İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da kuvvetli rüzgar ve tam fırtına bekleniyor.

Meteorolojiden Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden esmesi öngörülüyor.

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Meteorolojiden Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Rüzgarın pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren bölge genelinde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteorolojiden Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Vatandaşlardan çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Meteorolojiden Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı
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