Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi! İşte il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Ülke genelinde bugün yağış etkili. Marmara Bölgesi'nde yeni hafta yağışla başlarken lodos sert esmeye devam ediyor. Batıda ise yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın ile Muğla'nın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Sıcaklık ve rüzgar: Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
MGM'den 6 ile uyarı
MGM; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve İzmir için sarı kodlu uyarı, Muğla için turuncu kodlu uyarı verdi.