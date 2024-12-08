Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi! İşte il il hava durumu tahminleri

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın ile Muğla'nın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.