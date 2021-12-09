Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı! İşte bugün kar ve kuvvetli sağanak görülecek illerin tam listesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak, karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı görülecek. Yağışların Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İşte 9 Aralık perşembe günü hava durumu raporu...