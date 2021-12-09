Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı! İşte bugün kar ve kuvvetli sağanak görülecek illerin tam listesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki bir çok il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yaptı. İşte 9 Aralık 2021 gününe ait hada durumu tahminleri ve il il kar ve sağanağın vuracağı yerlerin tam listesi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak, karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı görülecek. Yağışların Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İşte 9 Aralık perşembe günü hava durumu raporu...
Bugün ülke genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer Kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışlar; Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.