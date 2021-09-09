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Meteoroloji'den kritik yağış ve fırtına uyarısı! Listede İstanbul dahil birçok il var

Meteoroloji'den kritik yağış ve fırtına uyarısı! Listede İstanbul dahil birçok il var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi. Öte yandan kuvvetli fırtına da bekleniyor. Yapılan açıklamada ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği duyuruldu. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji'den kritik yağış ve fırtına uyarısı! Listede İstanbul dahil birçok il var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Burdur, Eskişehir, Bolu, Düzce, Ordu, Ardahan çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den kritik yağış ve fırtına uyarısı! Listede İstanbul dahil birçok il var

Hava sıcaklığı

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den kritik yağış ve fırtına uyarısı! Listede İstanbul dahil birçok il var

Kuvvetli fırtına uyarısı

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji'den kritik yağış ve fırtına uyarısı! Listede İstanbul dahil birçok il var

İstanbul'un ilçelerinde sağanak etkili olacak

İstanbul'un birçok ilçesinde ise sabahtan itibaren sağanak öngörülüyor.

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