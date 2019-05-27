Meteorolojiden kritik uyarı... Şiddetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.