Meteorolojiden kritik uyarı... Şiddetli geliyor!
Anadolu Ajansı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde, kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde, 28 Mayıs Salı günü, kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
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Yağışların, öğle saatlerinden sonra; Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
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28 Mayıs Salı hava durumu
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