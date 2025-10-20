Meteoroloji'den kritik uyarı! O kentlere kar ve sağanak geliyor...

Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Bu Bölgeler Dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemiz genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Bugün Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege’de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.