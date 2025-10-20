Meteoroloji'den kritik uyarı! O kentlere kar ve sağanak geliyor...
Meteoroloji, 20 Ekim Pazartesi il il hava durumu tahminlerini yayınladı. 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu yanıt buldu. Birçok il için sağanak, Doğu için kar uyarısı var. İstanbul'da ise yağış beklenmiyor. İşte 20 Ekim hava durumu raporu...
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 20 Ekim Pazartesi hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlandı.
Yeni haftaya dair son dakika tahminlerinin yer aldığı raporda, yurdun birçok bölgesi için sağanak yağış uyarısı dikkat çekti. Doğu bölgelerindeki yüksek kesimler için ise kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Yeni haftada İstanbul'da yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Bu Bölgeler Dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemiz genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Bugün Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ayrıca, gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege’de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
İşte yurt genelinde beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri...