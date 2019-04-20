Meteorolojiden kritik uyarı! Kar ve kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve doğu bölgeleri için kar yağışı uyarısı yapılırken, Akdeniz'in doğusu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi için ise kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Hafta sonuna dair hava durumu bilgilerini yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve doğu bölgeleri için kar yağışı, Akdeniz'in doğusu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi için ise kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yayınlanan son dakika hava durumu bilgilerine göre öğle saatlerinde Ankara, Eskişehir dolaylarında karla karışık yağış etkisini gösterirken, aynı saatlerde Hatay ve çevresi ise kuvvetli yağışın etkisinde olacak.
Kar yağışı uyarısı
Yayımladığı son hava durumu verilerine göre soğuk havanın etkisini göstereceği ve hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı bilgisini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun bazı bölgeleri için kar yağışı uyarısında bulundu.
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya ve Konya dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı mevsim normalllerinin altında
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.