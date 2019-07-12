Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu sefer kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz ile Sakarya ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.