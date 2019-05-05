Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
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Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Mersin çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
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Hava sıcaklıkları, iç ve batı kesimlerde değişmeyecek, doğu kesimlerde 4-6 derece artacak.
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Ege'de fırtına var
Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İç Ege ile Balıkesir çevrelerinde kuvvetli Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla) ve Çanakkale çevrelerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
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