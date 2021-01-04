Meteorolojiden kar müjdesi! Türkiye ve İstanbul'a karın yağacağı tarih açıklandı
İSTANBUL kurak bir kış geçirirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sevindiren haber geldi. Meteoroloji İstanbul'a yağacak kar için tarih verdi. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen de Türkiye için kar müjdesini duyurdu.
İSTANBUL'un içme suyunun yüzde 80'ninden fazlası kurudu. Kuraklık tehdidi her geçen gün büyürken, meteorolojiden sevindiren haber geldi. Yağışsız geçen sonbahar ve kış ayları nedeniyle kuruyan barajlar için İstanbul'da bir hafta boyunca yağış müjdesi geldi. Meteoroloji kar yağışı için de tarih verdi. Sibirya soğukları ile birlikte yolu gözlenen kar yağışı bu ay içinde gelecek. İşte İstanbul ve Türkiye geneli için yağmur ve kar müjdesinin ayrıntıları...
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı alarm seviyesine gelirken, sevindirici haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. İstanbul'da yarın sağanak yağmur etkili olacak. Çarşamba günü ise yağmur duracak ve yerini güneşli havaya bırakacak. Perşembe günü ise sağanak yağmur, tam 1 hafta boyunca etkisini hissettirecek.Yetkililer, İstanbulluları sel baskınlarına karşı uyararak, yanlarına şemsiye ve yağmurluk alarak yola çıkmaları uyarısında bulundu.
18 Ocak'ta kar geliyor
Türkiye gibi İstanbul'un da yolunu gözlediği kar yağışı için de iyi haberler var. Türkiye'nin batısı ve Marmara Bölgesi kar yağışına doyacak. Sibirya soğuklarının Ocak ayının 2. yarısında Doğu Avrupa'ya hakim olacağı belirtilirken, 18-22 Ocak tarihleri arasında ülkemizi de etkisi altına alacağı ifade edildi. İstanbul'da senenin ilk karının 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'den iyi haber
Meteoroloji Prof. Orhan Şen de twitter hesabından iyi haberleri verdi. Orhan Şen yağışların önümüzdeki hafta geleceğini belirtip şunları söyledi:
-Türkiye de kuraklık devam ediyor bu nedenle herkesin gözü kulağı yağışlarda. Bende bu nedenle önümüzdeki hafta ortasında yanı 14-15 inde yüksek basıncın etkisinden kurtularak kuzeyden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğimizi sanıyorum.