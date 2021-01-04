Meteorolojiden kar müjdesi! Türkiye ve İstanbul'a karın yağacağı tarih açıklandı

İSTANBUL'un içme suyunun yüzde 80'ninden fazlası kurudu. Kuraklık tehdidi her geçen gün büyürken, meteorolojiden sevindiren haber geldi. Yağışsız geçen sonbahar ve kış ayları nedeniyle kuruyan barajlar için İstanbul'da bir hafta boyunca yağış müjdesi geldi. Meteoroloji kar yağışı için de tarih verdi. Sibirya soğukları ile birlikte yolu gözlenen kar yağışı bu ay içinde gelecek. İşte İstanbul ve Türkiye geneli için yağmur ve kar müjdesinin ayrıntıları...