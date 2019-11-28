Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre; yarın (Cuma) sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu başta olmak üzere Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'da çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına beklenirken çatı uçası, soba zehirlenmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Yağış saat 06.00 ile 15.00 arasında etkili olacak.