Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden üstü üste yapılan uyarıların ardından sağanak ve kar yağışı yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul'a dün yılın ilk karı düşerken, Meteoroloji yeniden kar yağışı uyarısında bulundu. İşte il il hava durumu.
Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, hafta sonu boyunca yağışların etkisini sürdüreceği uyarısı yaptı. En çok merak edilen soruların başında ise, İstanbul'da kar yağışı ne zaman olacak ve hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı.
Sıcaklıklar mevsim normallerine düştü, kar ve sağanak yağış etkisini artırdı. Meteoroloji'den gelen son dakika uyarılarında, yağışların hafta sonu boyunca ve yeni haftada etkili olmaya devam edeceği belirtildi.İl il hava durumunu derledik:
İstanbul saatlik hava durumu : Meteorolojinin yaptığı saatlik hava durumu tahminine göre İstanbul'da gece saatlerinde sulu kar yağışı görülecek. Kentin 400 metreden yüksek kesimlerinde ise sulu kar yerini kara bırakacak.
Meteorolojiden kar uyarısı
Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun bugün yağışlı olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak.