Meteoroloji'den İstanbul ve 42 il için şiddetli yağış, sel ve fırtına uyarısı

SEL UYARISI

Yağışların; Çanakkale’nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2), Antalya’nın doğu ilçeleri ile Anamur çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2)olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısı yapıldı.