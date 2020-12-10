Meteoroloji'den İstanbul ve 42 il için şiddetli yağış, sel ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, birçok ilin yanı sıra Marmara Bölgesi'nde yer alan, Yalova, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Kırklareli, İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik ve Balıkesir için sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Anamur çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım uyarısı yaparak turuncu alarm verdi. Marmara'nın güneyi, Kıyı ve Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ise fırtınaya karşı çatı, ağaç, direk devrilmesi uyarısı yapıldı.
SEL UYARISI
Yağışların; Çanakkale’nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2), Antalya’nın doğu ilçeleri ile Anamur çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2)olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
MARMARA BÖLGESİ'NDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde yer alan, Yalova, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Kırklareli, İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik ve Balıkesir için sağanak uyarısı yapıldı.
EGE VE BATI AKDENİZ DE SAĞANAK BEKLENİYOR
Ege Bölgesi'ndeki Afyon, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak ile Batı Akdeniz'de yer alan Antalya, Isparta ve Burdur'da sağanak etkili olacak.