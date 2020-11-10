BIST 1.229
DOLAR 8,26
EURO 9,77
ALTIN 503,04

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak uyarısı! Bu saatlere dikkat

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da bugün öğleden sonra yerel olarak sağanak yağış bekleniyor.

Marmara'nın kuzey, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği bekleniyor.

110

Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi'nin güneybatı, İç Ege'nin kuzey ve İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

210

Hava sıcaklığı

Hava sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. 

310

Rüzgar

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

410