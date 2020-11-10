Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak uyarısı! Bu saatlere dikkat
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da bugün öğleden sonra yerel olarak sağanak yağış bekleniyor.
Marmara'nın kuzey, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği bekleniyor.
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Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi'nin güneybatı, İç Ege'nin kuzey ve İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
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Hava sıcaklığı
Hava sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
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Rüzgar
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
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