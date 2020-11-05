Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! BUDO seferleri iptal etti

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Zaman zaman etkili olan şiddetli yağmur erken saatte işe gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalananların kimi ceketiyle başını örtmeye çalışırken kimi de çantasını başının üstüne koyarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Otobüsten inen vatandaşlar Marmaray'a koşarak gitti. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.