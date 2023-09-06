Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 il için kritik uyarı! Çok kuvvetli olacak bu saate aman dikkat!
TÜRKİYE'nin pek çok kentini sağanak yağış vurdu. Son olarak dün akşam saatlerinde İstanbul'da da aniden bastıran sağanak yağış sonrası acı haber geldi. Peki yağışların devamı gelecek mi? Son hava durumu tahminleri ne diyor?
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Başakşehir, Küçükçekmece, Arnavutköy'de hayatı olumsuz etkilerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Eylül 2023 hava durumu raporunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen illeri sıraladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop çevreleri ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların Giresun çevreleri, İzmir'in kuzey kesimleri, Balıkesir'in batı ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
-Değişim olmazsa Pazar, Pazartesi ve Salı günleri Marmara bölgesi epey rüzgarlı olacak. Yeni haftada sıcaklıklar da 22 dereceye kadar çekilecek. Geceler 16 - 17 derecelere düşecek...