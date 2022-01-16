Meteoroloji'den hem sarı hem turuncu alarm! Orhan Şen uyardı: Asıl kar yağışı 22 Ocak'ta başlıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 ile hem sarı hem turuncu kodlu alarm verirken, 8 ile sıra bir şehre ise turuncu alarm verdi. İstanbul başta olmak üzere bir çok şehir karla kaplandı. Yağışlar ve aşırı soğuk artarak devam edecek...
Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Meteoroloji bazı bölgeleri yoğun kar yağışı için uyarırken, bazı bölgeler için de çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Meteoroloji uzmanı Prof. DR. Orhan Şen ise, İstanbul için 'kara kış geliyor' haberini verdi. Çarşamba gününe özellikle dikkat çeken Şen, "22 Ocak’tan başlayan 1 haftalık kış önemli görünüyor. İstanbul dahil kar etkili olabilir” dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi var.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Çarşamba günü Trakya Kıyı Ege ve Akdeniz bölgesi hariç Marmara’nın doğusu İstanbul dahil karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. 22 Ocak’tan başlayan 1 haftalık kış önemli görünüyor. İstanbul dahil kar etkili olabilir” dedi.