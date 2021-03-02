Meteoroloji'den hava durumu raporu: Marmara'ya kar ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Karaman, Konya'nın güney ve batısı, Samsun, Adana, Mersin, Ağrı, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.