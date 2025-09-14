Meteoroloji'den haritalı uyarı! Bu kez çok kuvvetli olacak...
Meteorolojiden yapılan yeni hava durumu tahminlerinde bugün Trabzon, Rize ve Artvin için yağış uyarısı yapılırken, Marmara için ise kuvvetli rüzgar uyarısı geldi.
5 günlük hava durumu raporunda ise özellikle pazartesi, salı ve perşembe günleri yağış uyarısı geldi. Yağışlar İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi ve Karadeniz genelinde etkili olacak. Çarşamba günü ise yurdun doğu kesimlerinde yağışlar etkisini gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İşte il il beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri...