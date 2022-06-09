Meteoroloji'den flaş uyarı! Hafta sonu yenisi geliyor 3 gün boyunca sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre İstanbul, Bursa, Edirne dahil pek çok ilde sağanak yağış var. Yerel kuvvetli yağışların yurdun çeşitli kesimlerinde yarın, cumartesi ve pazar günü devam etmesi bekleniyor. İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, mevcut yağışların devamında cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak ülkenin yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu ve gelecek hafta boyunca ülkenin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın batı, iç ve kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının hafta sonundan başlayarak batı ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği öngörülüyor. Gelecek hafta başından itibaren de yağışların kuzey ve iç kesimler ağırlıklı olarak devam edeceği tahmin ediliyor.
Bugün sağanak yağış beklenen iller şöyle sıralandı:
İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Bilecik, Adana, Osmaniye, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçeleri
Yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.