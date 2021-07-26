Meteoroloji'den flaş sıcak hava uyarısı! Çok fena geliyor hangi il kaç dereceyi görecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 27 Temmuz (yarın) ve sonrası için sıcaklık uyarısı... Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarına özellikle vurgu yapan Meteoroloji, bazı illerde beklenen aşırı sıcakları paylaştı.